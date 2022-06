(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma. Il Festival, Inel, giunto alla sua trentaduesima edizione si svolgerà a Roma, neldella Casa del Jazz dal 1 luglio al 3 agosto ed è inserito nel palinsesto dell’promossa da Roma Capitale. La XXXII edizione del Festival Inelè sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione generale dello Spettacolo dal Vivo, da Roma Capitale Roma Culture , ed è in attesa di conoscere l’esito della richiesta di contributo avanzata alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili per la presente edizione. L’edizioneè realizzata in collaborazione con Casa del Jazz ...

Pubblicità

CorriereCitta : Estate romana 2022: tutti i concerti del Parco e il programma completo - romatoday : 'Lungo il Tevere...Roma', la manifestazione dell'estate romana diventa maggiorenne - redazionerumors : Attraverso un breve video sul suo profilo Instagram, la showgirl romana svela il titolo del suo nuovo singolo, che… - SportSapienza : ???? Goditi l'#estate romana 2022 con #Sapienza: la #piscina a Tor di Quinto è operativa 7 giorni su 7! E se scegli i… - quibresciait : Un’estate di spettacoli nel parco archeologico di Brescia romana - Musica jazz, opera e teatro: dal 14 giugno al 17… -

RomaToday

... la conduttrice e giornalistaè infatti pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ... Il programma comunque inizierà dopo l', probabilmente nel mese di settembre. Ilaria D'Amico: i ......per la presentazionedel film, già proiettato in anteprima per i Gesuiti alla Filmoteca vaticana, alla presenza del padre generale, Arturo Sosa. Il film, che uscirà nelle sale quest', ... Lungo il Tevere...Roma | 16 giugno - 28 agosto 2022 Roma verso una nuova crisi dei rifiuti L’impianto Tmb Malagrotta 2, distrutto da un incendio nella notte, era decisivo per il trattamento dei ...La storica kermesse dell’estate romana diventa maggiorenne. Prende il via stasera la 18ª edizione di Lungo il Tevere… Roma. Ottanta serate, tra metà giugno e fine agosto di cultura, spettacolo e intra ...