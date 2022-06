De Laurentiis chiede cifre altissime per Petagna: vuole Broja (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Napoli Aurelio De Laurentiis chiede 25 milioni di euro per cedere Andrea Petagna, si sogna Broja del Chelsea. Il club azzurro vuole monetizzare per cercare di dare l’assalto al giocatore albanese che viene ritenuto un prospetto estremamente interessante dal club partenopeo. Si tratta anche in situazione di programmazione del futuro per il Napoli che nel 2023 può perdere Osimhen. Anche se dalla Premier League faranno un tentativo anche in questa sessione di calciomercato con l’Arsenal più che interessato al giocatore. De Laurentiis vorrebbe avere Broja e Osimhen insieme nella prossima stagione, così da fare crescere l’albanese e tenerlo in caldo per un eventuale addio del nigeriano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno per arrivare all’acquisto di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Napoli Aurelio De25 milioni di euro per cedere Andrea, si sognadel Chelsea. Il club azzurromonetizzare per cercare di dare l’assalto al giocatore albanese che viene ritenuto un prospetto estremamente interessante dal club partenopeo. Si tratta anche in situazione di programmazione del futuro per il Napoli che nel 2023 può perdere Osimhen. Anche se dalla Premier League faranno un tentativo anche in questa sessione di calciomercato con l’Arsenal più che interessato al giocatore. Devorrebbe averee Osimhen insieme nella prossima stagione, così da fare crescere l’albanese e tenerlo in caldo per un eventuale addio del nigeriano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno per arrivare all’acquisto di ...

