Calciomercato Milan – Messias, riscatto con sconto: atteso l’annuncio (Di giovedì 16 giugno 2022) Junior Messias è stato riscattato dal Milan in questo Calciomercato estivo. Il Crotone ha concesso uno sconto al club rossonero. Il punto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Juniorè stato riscattato dalin questoestivo. Il Crotone ha concesso unoal club rossonero. Il punto

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti per il riscatto di #Messias. Il club vuole chiudere entro… - MilanWorldForum : Milan: Origi presto, Sanches vicino, CDK e Botman... Le news -) - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Saelemaekers in vendita. 20 milioni per l’addio #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -