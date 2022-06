VNL 2022, Mazzanti: “Le ragazze sono state brave a non abbattersi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Alcune delle ragazze non giocavano da un po’ ed anche se ci siamo allenati bene in questi giorni il ritmo gara è tutta un’altra cosa, ci abbiamo messo del tempo a prendere ritmo e la squadra è stata molto brava a non abbattersi al termine del primo set”. Lo ha detto il Ct della Nazionale italiana femminile di volley, Davide Mazzanti dopo il successo delle azzurre per 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) sulla Serbia nella pool 3 di Nations League nella tappa di Brasilia. “Ho lasciato alle ragazze un po’ di tempo per crescere ed in effetti sono migliorate in ricezione e in muro difesa riuscendo a ribaltare il match con pazienza – aggiunge – Inizialmente abbiamo avuto anche troppa fretta di chiudere il colpo mentre loro hanno iniziato battendo bene e giocando un’ottima pallavolo. Al termine del primo set ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Alcune dellenon giocavano da un po’ ed anche se ci siamo allenati bene in questi giorni il ritmo gara è tutta un’altra cosa, ci abbiamo messo del tempo a prendere ritmo e la squadra è stata molto brava a nonal termine del primo set”. Lo ha detto il Ct della Nazionale italiana femminile di volley, Davidedopo il successo delle azzurre per 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) sulla Serbia nella pool 3 di Nations League nella tappa di Brasilia. “Ho lasciato alleun po’ di tempo per crescere ed in effettimigliorate in ricezione e in muro difesa riuscendo a ribaltare il match con pazienza – aggiunge – Inizialmente abbiamo avuto anche troppa fretta di chiudere il colpo mentre loro hanno iniziato battendo bene e giocando un’ottima pallavolo. Al termine del primo set ...

