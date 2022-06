Vezzali | “Dissidio Figc e Lega Serie A? Convinta che giustizia farà suo corso”

Pubblicità

sportface2016 : #Vezzali: 'Dissidio #Figc e #LegaSerieA? Convinta che giustizia farà suo corso' - infoitsport : Vezzali: dissidio tra Figc e Lega va risolto - Italpress : Vezzali “Il dissidio fra Figc e Lega va risolto” - ScMotorieSelmi : Vezzali: dissidio tra Figc e Lega va risolto - zazoomblog : Calcio: Vezzali ‘ricorso al Tar su indice liquidità? Dissidio tra Figc e Lega A va risolto’ - #Calcio: #Vezzali #‘… -

... penso che questotra Figc e Lega di Serie A vada risolto quanto prima. Sono convinta che la giustizia farà il suo corso". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina, in ...... penso che questotra Figc e Lega di Serie A vada risolto quanto prima. Sono convinta che la giustizia farà il suo corso". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina, in ...Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, parla del dissidio tra Figc e Lega Serie A in merito al ricorso al tar su indice di liquidità.ROMA (ITALPRESS) - "Non voglio entrare nel merito della questione, penso che il dissidio tra Federcalcio e Lega di Serie A vada risolto quanto prima. La gi ...