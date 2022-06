Un altro domani, trama 16 giugno 2022: una proposta inaspettata (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un altro domani assicurerà al pubblico di Canale 5 tanti colpi di scena e momenti di grande concitazione nel corso della puntata di giovedì 16 giugno 2022. Dando uno sguardo alla trama, infatti, si evince che, in Guinea, Carmen continuerà a prodigarsi per reperire le medicine necessarie a guarire l'infezione che ha sviluppato la ferita di Kiros. La giovane sarà molto preoccupata per il ragazzo e nessuno sembrerà essere disposto ad aiutarla. Kiros, intanto, starà sempre peggio e si farà sempre più spazio la possibilità che gli venga amputato il braccio. Carmen, però, non si darà per vinta e, decisa a non permettere che al giovane venga reciso l'arto, ascolterà il consiglio di Angel e chiederà soccorso ad Ines. Quest'ultima all'inizio sembrerà sgarbata e infastidita di fronte all'insistenza di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unassicurerà al pubblico di Canale 5 tanti colpi di scena e momenti di grande concitazione nel corso della puntata di giovedì 16. Dando uno sguardo alla, infatti, si evince che, in Guinea, Carmen continuerà a prodigarsi per reperire le medicine necessarie a guarire l'infezione che ha sviluppato la ferita di Kiros. La giovane sarà molto preoccupata per il ragazzo e nessuno sembrerà essere disposto ad aiutarla. Kiros, intanto, starà sempre peggio e si farà sempre più spazio la possibilità che gli venga amputato il braccio. Carmen, però, non si darà per vinta e, decisa a non permettere che al giovane venga reciso l'arto, ascolterà il consiglio di Angel e chiederà soccorso ad Ines. Quest'ultima all'inizio sembrerà sgarbata e infastidita di fronte all'insistenza di ...

