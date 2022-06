Udine, madre di due bimbe pugnalata nel sonno mentre le figlie dormono nella stanza accanto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tragedia in Friuli Venezia Giulia. Una mamma è stata uccisa nel sonno dal marito mentre le bambine dormivano nella stanza accanto. Tutti ricordano Elisabetta Molaro – 40enne di Codroipo, Udine – come una donna buona, generosa e sempre disponibile. La ricordano con immenso affetto anche le maestre e i genitori dei compagni di classe delle sue due bambine. Bambine che ora dovranno crescere senza la loro mamma. ANSA/LORENZO PADOVANEnnesimo femminicidio nel nostro Paese. nella notte tra il 14 e il 15 giugno Elisabetta è stata accoltellata nel sonno. La donna è stata aggredita mentre dormiva nella villetta dove viveva con la famiglia. L’assassino non era uno sconosciuto, un ladro intrufolatosi ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tragedia in Friuli Venezia Giulia. Una mamma è stata uccisa neldal maritole bambine dormivano. Tutti ricordano Elisabetta Molaro – 40enne di Codroipo,– come una donna buona, generosa e sempre disponibile. La ricordano con immenso affetto anche le maestre e i genitori dei compagni di classe delle sue due bambine. Bambine che ora dovranno crescere senza la loro mamma. ANSA/LORENZO PADOVANEnnesimo femminicidio nel nostro Paese.notte tra il 14 e il 15 giugno Elisabetta è stata accoltellata nel. La donna è stata aggreditadormivavilletta dove viveva con la famiglia. L’assassino non era uno sconosciuto, un ladro intrufolatosi ...

Pubblicità

GiacomoPustetto : Mi fanno morire in ospedale, una volta posso star dentro con mia madre 6 ore con mia madre e una volta non posso ne… - WalterSantoro16 : @_SimoTarantino @marifcinter @fcin1908it A Udine te vendono pure la madre..che nel frattempo era passata in prestito gratuito al Watford. - Udine_news_ : Udine: madre condannata a due anni per sottrazione di minore - - messveneto : Addio a Marisa Vagheggi, madre dell’ex calciatore bianconero Claudio -