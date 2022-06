Tra le pagine della storia, la giovane destra italiana in un convegno della Fondazione Tatarella (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra le pagine della storia, alle radici della destra giovanile italiana. Questo il tema del dibattito promosso dalla Fondazione Tatarella per giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la biblioteca della Fondazione (Bari, Via Piccinni n.97) e dal titolo “Dalla giovane Italia al Fronte della Gioventù. storia della giovane destra italiana”. Un convegno della Fondazione Tatarella dedicato alla giovane ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra le, alle radicigiovanile. Questo il tema del dibattito promosso dallaper giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la biblioteca(Bari, Via Piccinni n.97) e dal titolo “DallaItalia al FronteGioventù.”. Undedicato alla...

