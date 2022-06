Totti a sorpresa: 'Dybala sarebbe venuto alla Roma, io so come è andata' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma - Francesco Totti sulla Roma , il mercato e la Serie A. L'ex capitano giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l'inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022)- Francescosulla, il mercato e la Serie A. L'ex capitano giallorosso è interai microfoni di Sky Sport durante l'inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti a ...

Pubblicità

CorSport : #Totti a sorpresa: '#Dybala sarebbe venuto alla #Roma, io so come è andata' ??? - sportli26181512 : Totti a sorpresa: 'Dybala sarebbe venuto alla Roma, io so come è andata': Le parole dell'ex capitano giallorosso: '… - siamo_la_Roma : ?? Sorpresa speciale per #Blanco ??#Totti gli regala la sua maglietta autografata ?? E il cantante lo ringrazia con u… -