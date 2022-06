Temptation Island, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti: di chi si tratta? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una coppia che lo scorso anno ha partecipato a Temptation Island sembrerebbe essere ritornata insieme. Ad alimentare le voci di gossip, ci ha pensato la stessa protagonista che aveva scritto al docu-reality di Maria De Filippi. Chi è la coppia tornata insieme? Quest’anno non andrà in onda il “programma estivo” di Canale 5. Tuttavia, i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Vi ricordate di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni? La coppia, scoppiata all’interno del docu-reality, sembrerebbe aver deciso di darsi una nuova chance a distanza di un anno dalla rottura. Gli indizi sono arrivati dal profilo Instagram di entrambi: Jessica e Alessandro hanno preso parte al concerto di Cesare Cremonini nella tappa di Milano. Al termine, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una coppia che lo scorso anno ha partecipato asembrerebbe essere ritornata insieme. Ad alimentare le voci di gossip, ci ha pensato la stessa protagonista che aveva scritto al docu-reality di Maria De Filippi. Chi è la coppia tornata insieme? Quest’anno non andrà in onda il “programma estivo” di Canale 5. Tuttavia, idella scorsa edizione dicontinuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Vi ricordate di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni? La coppia, scoppiata all’interno del docu-reality, sembrerebbe aver deciso di darsi una nuova chance a distanza di un anno dalla rottura. Gli indizi sono arrivati dal profilo Instagram di entrambi: Jessica e Alessandro hanno preso parte al concerto di Cesare Cremonini nella tappa di Milano. Al termine, ...

