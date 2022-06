Salernitana | piace Zerbin del Napoli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Alessio(nella foto) è la nuova suggestione di mercato per la. Il giovane attaccante di proprietà del, che qualche giorno fa ha debuttato in Nazionale nel match contro l’Ungheria, è finito nel mirino del club granata dopo l’altro baby Gaetano e l’esperto Petagna. La società di?De Laurentiis, però, crede molto nel giovane prodotto del vivaio reduce dalla proficua esperienza in B con la maglia del Frosinone con cui ha siglato nove reti nella stagione appena conclusa. Dopo l’addio di Lorenzo?Insigne, Spalletti ha intenzione di valutare in ritiro il talentuoso esterno d’attacco e difficilmente lariuscirà a strappare un prestito già in queste settimane. Discorso rimandato, dunque, ad agosto quando le gerarchie saranno più delineate. Le piste più calde per ...

