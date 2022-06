Ryanair | nuovo sciopero 25 giugno | stop 24 ore piloti e assistenti di volo

Pubblicità

Sabato 25 giugno ci sarà unsciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia aereain Italia. Lo sciopero è stato indetto ...sciopero, dopo quello dell' 8 giugno , con conseguente rischio disagi per chi è in partenza per le vacanze. I sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato la protesta per sabato ...(Adnkronos) – “Sabato 25 giugno nuovo sciopero, questa volta di 24 ore, di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink”. A proclamare la protesta Filt ...I sindacati che rappresentano i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 25 giugno, in concomitanza con quelli che la compagnia aerea low-cost s ...