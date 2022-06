“Non mi piace fare la lotta con i maiali”, la replica di Fedez alle critiche per gli audio dallo psicologo (Di mercoledì 15 giugno 2022) In molti hanno apprezzato quella voglia di condividere con il pubblico un momento “intimo”, nel più profondo dei sensi. Quei pensieri che sono balenati nella testa di Fedez e raccontati al suo psicologo dopo che gli era stato diagnosticato quel tumore neuroendocrino al pancreas per cui è stato operato nel mese di marzo. audio che, però, hanno provocato anche molte critiche accese negli ultimi giorni. E oggi, a modo suo, il rapper di Rozzano ha voluto spiegare cosa l’abbia spinto alla pubblicazione su Instagram di quei colloqui con l’esperto e ha voluto rispondere – con una citazione d’autore – ha chi lo ha attaccato e lo ha definito “narcisista“. Fedez spiega perché ha pubblicato i suoi audio dallo psicologo Ospite di “105 Friends”, su Radio105, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) In molti hanno apprezzato quella voglia di condividere con il pubblico un momento “intimo”, nel più profondo dei sensi. Quei pensieri che sono balenati nella testa die raccontati al suodopo che gli era stato diagnosticato quel tumore neuroendocrino al pancreas per cui è stato operato nel mese di marzo.che, però, hanno provocato anche molteaccese negli ultimi giorni. E oggi, a modo suo, il rapper di Rozzano ha voluto spiegare cosa l’abbia spinto alla pubblicazione su Instagram di quei colloqui con l’esperto e ha voluto rispondere – con una citazione d’autore – ha chi lo ha attaccato e lo ha definito “narcisista“.spiega perché ha pubblicato i suoiOspite di “105 Friends”, su Radio105, ...

