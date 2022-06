(Di mercoledì 15 giugno 2022) Alleanze o no. "Nel campo largo, i 5 Stelle — pur in un contesto elettorale che storicamente non li avvantaggia — passano dallo stato liquido a quello gassoso. E il Pd è l'unicoad...

Alleanze o no. "Nel campo largo, i 5 Stelle pur in un contesto elettorale che storicamente non li avvantaggia passano dallo stato liquido a quello gassoso. E il Pd è l'unico partito ad attrazione ..."Aberrante e osceno"(Pd) : "Salario minimo nostra battaglia sin dal 2018. Ora gli ... Ora" ... Nannicini (Pd): “Basta congresso permanente sulle alleanza, serve un partito ad attrazione maggioritaria” Il senatore democratico Tommaso Nannicini: "Campo largo, l'alleanza progressista e riformista contro le destre nascerà de facto sulle idee. Elettori ed elettrici sono più maturi delle discussioni in c ...