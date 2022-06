Morte David Rossi, condannato per diffamazione il giornalista delle Iene Monteleone. Il duro sfogo sui social (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lui si difende: "Questa decisione restringe il campo di azione dei giornalisti che, sul campo, vogliono provare a capire qualcosa in più. Di chi cerca in modo autonomo le fonti delle proprie notizie e non si fa dettare articoli e servizi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lui si difende: "Questa decisione restringe il campo di azione dei giornalisti che, sul campo, vogliono provare a capire qualcosa in più. Di chi cerca in modo autonomo le fontiproprie notizie e non si fa dettare articoli e servizi"

Pubblicità

borghi_claudio : Ah ovviamente se a far salire lo spread sono stati Salvini e Meloni, se quello da indagare sul Monte Paschi è stato… - neo_dymium : RT @borghi_claudio: Ah ovviamente se a far salire lo spread sono stati Salvini e Meloni, se quello da indagare sul Monte Paschi è stato Bas… - etherea_etherea : @boni_castellane Come per MontePaschi Siena e come per la Morte di David Rossi - AcidamenteBea : RT @borghi_claudio: Ah ovviamente se a far salire lo spread sono stati Salvini e Meloni, se quello da indagare sul Monte Paschi è stato Bas… - angelacorrias : RT @borghi_claudio: Ah ovviamente se a far salire lo spread sono stati Salvini e Meloni, se quello da indagare sul Monte Paschi è stato Bas… -