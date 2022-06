La Bce annuncia uno scudo "finanziario": lo spread torna a scendere (Di mercoledì 15 giugno 2022) I governatori dell'Eurotower hanno deciso di dare mandato ai tecnici per mettere a punto un nuovo strumento dopo gli effetti dei rialzi dei tassi e dell'annunciato stop al quantitative ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 giugno 2022) I governatori dell'Eurotower hanno deciso di dare mandato ai tecnici per mettere a punto un nuovo strumento dopo gli effetti dei rialzi dei tassi e dell'to stop al quantitative ...

Pubblicità

Bice967 : RT @ConsyD_7: La BCE annuncia X: sale lo spread. La BCE annuncia Y: scende lo spread. Pseudogiornalista italiano medio: non dipende da BCE… - Yi_Benevolence : RT @ConsyD_7: La BCE annuncia X: sale lo spread. La BCE annuncia Y: scende lo spread. Pseudogiornalista italiano medio: non dipende da BCE… - ConsyD_7 : La BCE annuncia X: sale lo spread. La BCE annuncia Y: scende lo spread. Pseudogiornalista italiano medio: non dipen… - MediasetTgcom24 : La Bce annuncia uno scudo 'finanziario': lo spread torna a scendere #italiano #bce #eurotower #kolumbus #lisbona - LexieVillanelle : RT @davcarretta: La Bce farà quello che ha già detto di voler fare sugli spread e annuncia un nuovo strumento che sarà valutato in futuro.… -