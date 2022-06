Pubblicità

Wired Italia

Ciscosulla sostenibilità ambientale e sulle opportunità del Pnrr. E il 2022 sarà un momento ... abbracciando i cloud provider come Amazon, Microsoft e (per ora solo negli Stati Uniti). ...Nel secondo caso del ribasso succede l'opposto cioè sisulla probabilità che la ... Richy Garino Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche: Google scommette sul cloud in Italia Meta (Facebook) lancia senza sosta visori di realtà virtuale, mentre Google, Microsoft e Snap prendono più tempo sulla strategia.Google ha lanciato una versione aggiornata della piattaforma Vertex AI in risposta al crescente interesse per le piattaforme low-code/no-code.