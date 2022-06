Gigi D’Alessio, doppio concerto a Piazza Plebiscito per i 30 anni di carriera. Manfredi: Ripartono i grandi eventi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oltre tre ore di musica per raccontare una carriera di 30 anni coronata da tanti successi e dall’affetto del pubblico. Tutto questo sarà ‘Uno come te, trent’anni insieme’ il concerto-evento con cui Gigi D’Alessio festeggerà l’importante traguardo della sua carriera musicale. Una festa che l’artista ha voluto fare nella sua Napoli, lì dove tutto ha avuto inizio cantando a matrimoni e battesimi. L’appuntamento è in Piazza Plebiscito venerdì 17 giugno (sold out), con diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2, e sabato 18, serata che sarà ripresa per realizzare un docufilm. “Volevo fare uno spettacolo importante nella mia città – ha detto D’Alessio – che mi ha dato i natali e dove c’è la gente che per prima ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oltre tre ore di musica per raccontare unadi 30coronata da tanti successi e dall’affetto del pubblico. Tutto questo sarà ‘Uno come te, trent’insieme’ il-evento con cuifesteggerà l’importante traguardo della suamusicale. Una festa che l’artista ha voluto fare nella sua Napoli, lì dove tutto ha avuto inizio cantando a matrimoni e battesimi. L’appuntamento è invenerdì 17 giugno (sold out), con diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2, e sabato 18, serata che sarà ripresa per realizzare un docufilm. “Volevo fare uno spettacolo importante nella mia città – ha detto– che mi ha dato i natali e dove c’è la gente che per prima ha ...

Pubblicità

GammaStereoRoma : Gigi D'Alessio - Vita - momyxzayn : io vorreri fare un ringraziamento a Carmela e gigi per aver creato la meraviglia che è Luca D'Alessio #LDA - eammlb : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - needymysmile : RT @MIMANDIFUORI: luca d’alessio canterà quello che fa male davanti a un pubblico enorme a piazza plebiscito e gigi lo accompagna al piano??… - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Gigi D’Alessio in diretta su Rai 1 @RadioWebItalia -