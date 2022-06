(Di mercoledì 15 giugno 2022) Cercando di evitare la quarta sconfitta consecutiva nella Serie A Brasileiro, ilaccoglierà ilallo stadio Maracana giovedì 16 giugno. Gli ospiti, invece, cercheranno di estendere la loro imbattibilità a tre partite e di uscire dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 1:30 ora italiana Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo il licenziamento di Paulo Sousa, inizia una nuova era al, anche se un volto familiare si è avvicinato alla panchina: Dorival Junior ha preso le redini per il suo terzo mandato. Il 60enne, che ha lasciato il suo posto al Ceara per riunirsi ai nero-arancio, non è riuscito a iniziare la stagione in modo ...

...giornata Corinthians - Juventude 2 - 0 (1 - 0) Atlético Mineiro - Santos 1 - 1 (1 - 0) Cuiabà - Bragantino 1 - 1 (1 - 1) Fluminense - Atletico Goianiense 0 - 2 (0 - 2) Internacional -3 - 1 (...Vincenti(in- Cuiabá, giovedì ore 01:30) Internacional o pareggio (in Goias - Internacional, giovedì ore 01:30) Sao Paulo o pareggio (in Botafogo - Sao Paulo, giovedì ore 21:00) ... Flamengo vs Cuiaba: pronostico e possibili formazioni Jogo do Campeonato Brasileiro Série A 2022 entre Flamengo e Cuiabá será disputado hoje, 15, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação ...O técnico Dorival Junior promoveu mudanças no time titular do Flamengo. Assim, o técnico fez quatro alterações em relação ao último jogo.