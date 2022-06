Pubblicità

udine20 : Femminicidio nella notte a Codroipo. Uccide la moglie a coltellate - - udine20 : Femminicidio a Codroipo. Uccide la moglie a coltellate - - infoitinterno : Femminicidio a Codroipo: uccide la moglie Elisabetta Molaro e fugge - infoitinterno : Femminicidio di Codroipo, la vittima è una donna di 40 anni - infoitinterno : Femminicidio a Codroipo, uccide la moglie a coltellate e scappa: fermato dai carabinieri -

... di 45, la notte scorsa a(Udine). L'uomo è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna. Nell'abitazione dove è avvenuto ilal momento dell'omicidio c'.... Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate nella notte dal marito, Paolo Castellani, 44 anni. Ilè avvenuto a, attorno alle due di notte in una villetta delle Acacie. L'uomo, che ha chiamato il 112 e poi è scappato, è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona ...Un nuovo femminicidio è stato compiuto questa notte a Codroipo, in provincia di Udine. Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata accoltellata dal marito Paolo Castellani, 45 anni, fuggito ...(Adnkronos) – Uccide la moglie a coltellate e poi tenta la fuga, fermato dai Carabinieri. E’ accaduto a Codroipo, in provincia di Udine, dove un uomo di 45 anni, la notte scorsa, ha ucciso la moglie d ...