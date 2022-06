Elisabetta batte un altro record: è rimasto solo un re ad aver regnato più di lei (Di mercoledì 15 giugno 2022) La regina Elisabetta ha aggiunto un’altra pietra miliare al suo lunghissimo elenco di record. Secondo le stime ufficiali, infatti, a partire da lunedì, la Sovrana (96 anni compiuti) è il secondo monarca regnante più lungo nella storia del mondo. Il calcolo esatto dei giorni di regno di Elisabetta II ha permesso di determinare con esattezza per quanto tempo ha regnato finora e quanto le manca per battere davvero tutti i record. Dal giorno della sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953, la Sovrana ha servito il Regno Unito e il Commonwealth per una durata di tempo pari a 70 anni e 127 giorni. Con un solo giorno di differenza, infatti, ha battuto il record detenuto dal re Bhumibol Adulyadej della Thailandia. Ansa – La regina ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) La reginaha aggiunto un’altra pietra miliare al suo lunghissimo elenco di. Secondo le stime ufficiali, infatti, a partire da lunedì, la Sovrana (96 anni compiuti) è il secondo monarca regnante più lungo nella storia del mondo. Il calcolo esatto dei giorni di regno diII ha permesso di determinare con esattezza per quanto tempo hafinora e quanto le manca perre davvero tutti i. Dal giorno della sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953, la Sovrana ha servito il Regno Unito e il Commonwealth per una durata di tempo pari a 70 anni e 127 giorni. Con ungiorno di differenza, infatti, ha battuto ildetenuto dal re Bhumibol Adulyadej della Thailandia. Ansa – La regina ...

