Draghi non ha fatto nulla contro la povertà assoluta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente). La povertà assoluta, secondo i dati dell’Istat, conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19. Per la povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). Nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie L’incidenza di povertà assoluta nel 2021 in Italia, rileva ancora l’Istat, si attesta al 14,2% (poco meno di 1,4 milioni di persone) fra i minori; all’11,1% fra i giovani ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel 2021, sono in condizione dipoco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente). La, secondo i dati dell’Istat, conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19. Per larelativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). Nel 2021 sono in condizione dipoco più di 1,9 milioni di famiglie L’incidenza dinel 2021 in Italia, rileva ancora l’Istat, si attesta al 14,2% (poco meno di 1,4 milioni di persone) fra i minori; all’11,1% fra i giovani ...

