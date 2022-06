Come formare al digitale i più fragili? È la tecnologia stessa che ci deve aiutare (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Paola Generali Stiamo vivendo una periodo storico per l’Italia ma più in generale a livello globale. Le tecnologie sono diventate indispensabili per lo sviluppo socioeconomico del nostro Paese, ma abbiamo un enorme problema: le persone che hanno competenze tecnologiche sono pochissime, il rapporto tra domanda e offerta è di 10 ad 1, le aziende sono in affanno a ricercare risorse ma anche a formarle, infatti nascono all’interno della aziende più strutturate le “Academy” per formare il personale a loro necessario. La problematica è in aumento e dovrebbero essere fatti interventi strutturali del sistema scolastico italiano a partire dalla terza elementare; è necessario presentare le diverse applicazioni delle diverse tecnologie, per poi gradatamente inserire concetti teorici proseguendo naturalmente con le relative applicazioni sino ad arrivare alla scelta della scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Paola Generali Stiamo vivendo una periodo storico per l’Italia ma più in generale a livello globale. Le tecnologie sono diventate indispensabili per lo sviluppo socioeconomico del nostro Paese, ma abbiamo un enorme problema: le persone che hanno competenze tecnologiche sono pochissime, il rapporto tra domanda e offerta è di 10 ad 1, le aziende sono in affanno a ricercare risorse ma anche a formarle, infatti nascono all’interno della aziende più strutturate le “Academy” peril personale a loro necessario. La problematica è in aumento e dovrebbero essere fatti interventi strutturali del sistema scolastico italiano a partire dalla terza elementare; è necessario presentare le diverse applicazioni delle diverse tecnologie, per poi gradatamente inserire concetti teorici proseguendo naturalmente con le relative applicazioni sino ad arrivare alla scelta della scuola ...

