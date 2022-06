Albano e Jasmine Carrisi: nuovamente insieme, ecco dove (Di mercoledì 15 giugno 2022) Albano Carrisi e sua figlia Jasmine torneranno di nuovo insieme a The Voice Senior. Ma chi dovrà lasciare la trasmissione? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di The Voice Senior. Da quanto dicono le ultime voci, sembrerebbe che sia Albano che sua figlia Jasmine, siano pronti a tornare nei panni di Coach della trasmissione. Ora però, uno dei 4 giudici dovrà lasciare il programma. Albano Carrisi e Jasmine pronti a tornare a The Voice SeniorI fan ricorderanno, di quando Albano e Jasmine erano presenti nella prima edizione di The Voice Senior. Questa, era stata trasmessa nel 2020, purtroppo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 15 giugno 2022)e sua figliatorneranno di nuovoa The Voice Senior. Ma chi dovrà lasciare la trasmissione? Scopriamotutti i dettagli. Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di The Voice Senior. Da quanto dicono le ultime voci, sembrerebbe che siache sua figlia, siano pronti a tornare nei panni di Coach della trasmissione. Ora però, uno dei 4 giudici dovrà lasciare il programma.pronti a tornare a The Voice SeniorI fan ricorderanno, di quandoerano presenti nella prima edizione di The Voice Senior. Questa, era stata trasmessa nel 2020, purtroppo ...

