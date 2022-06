Sonego-Kudla in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Lorenzo Sonego incontrerà l’americano Denis Kudla al primo turno del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. I due si sono affrontati per la prima volta quest’anno a Miami ed a trionfare è stato Kudla. Questa volta cambia però la superficie e Sonego potrà sicuramente giocarsi le sue carte. L’azzurro è infatti reduce dai quarti a Stoccarda, dove ha creato più di qualche problema al futuro vincitore Berrettini, e si esprime piuttosto bene sull’erba. Inoltre, Kudla è stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni salvo essere ripescato come lucky loser dopo il forfait di Andy Murray. SEGUI LA diretta LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Kudla scenderanno in campo oggi (martedì 14 ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Lorenzoincontrerà l’americano Denisal primo turno del torneo Atp 500 del. I due si sono affrontati per la prima volta quest’anno a Miami ed a trionfare è stato. Questa volta cambia però la superficie epotrà sicuramente giocarsi le sue carte. L’azzurro è infatti reduce dai quarti a Stoccarda, dove ha creato più di qualche problema al futuro vincitore Berrettini, e si esprime piuttosto bene sull’erba. Inoltre,è stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni salvo essere ripescato come lucky loser dopo il forfait di Andy Murray. SEGUI LALIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 14 ...

