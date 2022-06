Screening virologico dedicato a chi vive in condizioni di marginalità - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Screening virologico dedicato a chi vive in condizioni di marginalità

Due giornate didedicate a chi vive in condizioni di marginalità con l'obiettivo di inserire i soggetti positivi in percorsi terapeutici o di monitoraggio clinico. Giovedì e venerdì saranno ...Due giornate di, nei giorni 16 e 17 giugno, dedicate alla popolazione che vive in condizioni di marginalità con l'obiettivo di inserire i soggetti positivi in percorsi terapeutici o di ... Screening virologico dedicato a chi vive in condizioni di marginalità Due giornate di screening virologico dedicate a chi vive in condizioni di marginalità con l’obiettivo di inserire i soggetti positivi in percorsi terapeutici o di monitoraggio clinico. Giovedì e vener ...I nuovi casi positivi di Coronavirus in Toscana oggi lunedì 13 giugno sono 434 su 2.546 test di cui 432 tamponi molecolari e 2.114 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,05% (66,0% sulle prime ...