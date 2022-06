Paul Heyman | “Dovevo essere il manager di Chris Benoit | poi scelsi di seguire Lesnar”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 giugno 2022) Brockè uno dei wrestler di maggior successo nella storia di questo sport-spettacolo. Nella più grande compagnia di lotta professionistica del mondo, è uno dei personaggi più pagati. Nella sua carriera, ha avuto un ruolo importante anche. Quest’ultimo, è una delle figure chiave che hanno contribuito al riconoscimento internazionale del wrestling professionistico. È noto anche per aver rappresentatoper quasi due decenni.ha recentemente raccontato come è diventato il portavoce di Brock in un’intervista a Inside The Ropes. Le sue paroleera ben consapevole delle sue capacità e di ciò che poteva offrire all’universo WWE. Parlando di come si è unito a The Beast Incarnate, ha dichiarato che in origine dovevail ...