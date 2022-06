Nuova fossa comune a Bucha. Il macabro ritrovamento: come erano ridotti i corpi (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra è orrore, è la morte dell'umanità in ogni sua declinazione. In Ucraina, nella zona di Bucha - cittadina a pochi chilometri di distanza da Kiev, già oggetto di un massacro con pochi precedenti nel marzo scorso - le autorità ucraine hanno dichiarato di aver scoperto una fossa comune nella quale giacevano i corpi di sette civili. La scena raccapricciante del ritrovamento delle vittime nei pressi del villaggio Myrotske è stata raccontata dalla polizia locale. Il capo del dipartimento, Andrii Niebytov, ha affermato che parecchi di loro sono stati rinvenuti “con le mani legate e le ginocchia colpite da proiettili”. Quindi, si tratterebbe di una vera e propria esecuzione. I civili, tra l'altro, prima di abbandonare per sempre la propria esistenza sarebbero stati torturati, ha voluto ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra è orrore, è la morte dell'umanità in ogni sua declinazione. In Ucraina, nella zona di- cittadina a pochi chilometri di distanza da Kiev, già oggetto di un massacro con pochi precedenti nel marzo scorso - le autorità ucraine hanno dichiarato di aver scoperto unanella quale giacevano idi sette civili. La scena raccapricciante deldelle vittime nei pressi del villaggio Myrotske è stata raccontata dalla polizia locale. Il capo del dipartimento, Andrii Niebytov, ha affermato che parecchi di loro sono stati rinvenuti “con le mani legate e le ginocchia colpite da proiettili”. Quindi, si tratterebbe di una vera e propria esecuzione. I civili, tra l'altro, prima di abbandonare per sempre la propria esistenza sarebbero stati torturati, ha voluto ...

