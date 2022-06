“Non l’avevano rapita”. Svolta choc sulla morte di Elena Dal Pozzo, la bimba di 5 anni. La mamma parla (Di martedì 14 giugno 2022) Omicidio Elena Del Pozzo, secondo Skytg24 la madre avrebbe confessato . 5 anni, il rinvenimento del cadavere della piccola Elena è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andati avanti senza sosta. Dalla procura etnea viene confermato che la stessa madre ha fatto ritrovare il corpo. Il cadavere della bambina è stato trovato vicino alla loro abitazione di Mascalucia. Scrive Adnkronos come sono apparse “poco credibili” agli investigatori le ricostruzioni della madre della piccola Elena. La madre della piccola Elena “stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice ad Agi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro – e adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) OmicidioDel, secondo Skytg24 la madre avrebbe confessato . 5, il rinvenimento del cadavere della piccolaè stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andati avanti senza sosta. Dalla procura etnea viene confermato che la stessa madre ha fatto ritrovare il corpo. Il cadavere della bambina è stato trovato vicino alla loro abitazione di Mascalucia. Scrive Adnkronos come sono apparse “poco credibili” agli investigatori le ricostruzioni della madre della piccola. La madre della piccola“stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice ad Agi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro – e adesso ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Ma ce l’ha davanti (allo specchio)! Non dimentichiamo chi sono: - xxjuliassh : Sono stata male tutta la mattina a pensare a quella madre a cui avevano rapito la figlia piccola in Sicilia...E ade… - Claudia_200001 : @CateBlueLady Vabbè, infatti dice 'sembrerebbe' Io commentavo più l'uscita della notizia, che la notizia in sé ahah… - mattiakingpinto : @Pep204 Si come messias. Ma non rompete il cazzo. I nomi son quelli e basta. Non mi sembra ci sia stato il colpo l… - LisaTorna : @intuslegens Persino gli scrutatori non l'avevano...Boh! Ma che poi...Prima si lamenta e poi non se la toglie. Per… -