Napoli, contatto De Laurentiis - Pozzo per Deulofeu (Di martedì 14 giugno 2022) Dalle lacrime al sorriso è stato un attimo. Giusto il tempo di piazzare in primo piano un bel pollice all'insù, come a dire tutto okay, e poi pubblicare una foto che ha fatto tirare un sospiro di ...

Napoli, contatto De Laurentiis - Pozzo per Deulofeu Giusto il tempo di piazzare in primo piano un bel pollice all'insù, come a dire tutto okay, e poi pubblicare una foto che ha fatto tirare un sospiro di sollievo infinito al Napoli e alla sua gente.

Deulofeu Napoli, lo spagnolo a un passo! Sono giorni decisivi Le ultime sulla trattativa Gerard Deulofeu più vicino al Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, De Laurentiis e Pozzo avrebbero avuto un contatto nelle ultime ore, facendo così capire che la trattativa è in fase avanzata.

Zielinski, contatto in scadenza nel 2024. Futuro già deciso: "Farò delle belle cose" Il calciatore polacco è intenzionato a restare a Napoli, vuole riscattare una seconda pare di stagione un po' negativa.