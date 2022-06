La Cassazione conferma i quattro ergastoli per Capaci bis (Di martedì 14 giugno 2022) La Cassazione ha confermato le 4 condanne all'ergastolo emesse nel processo bis per la strage di Capaci a carico di Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. La Suprema ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Lahato le 4 condanne all'ergastolo emesse nel processo bis per la strage dia carico di Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. La Suprema ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione conferma i quattro ergastoli nel processo bis per la strage di Capaci. Confermata anche l'ass… - Agenzia_Ansa : La Cassazione ha confermato le 4 condanne all'ergastolo per la strage di Capaci a carico di Salvatore Madonia, Lore… - iconanews : La Cassazione conferma i quattro ergastoli per Capaci bis - MariaAn13991683 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Cassazione conferma i quattro ergastoli nel processo bis per la strage di Capaci. Confermata anche l'assoluzio… - Ilamaiunagioia : RT @Agenzia_Ansa: La Cassazione ha confermato le 4 condanne all'ergastolo per la strage di Capaci a carico di Salvatore Madonia, Lorenzo Ti… -