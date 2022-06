Duplice omicidio a Modena | la donna aveva già denunciato il marito 3 volte

(Di martedì 14 giugno 2022) Gabriela Trandafir, ladi 47 anni uccisa ieri a Cavazzona di Castelfranco Emilia insieme alla figlia 22enne Renata dalSalvatore Montefusco,treil coniuge. La prima denuncia per maltrattamenti è di luglio 2021, con un'integrazione ad agosto e un'altra denuncia presentata a dicembre. È di quel periodo anche la richiesta di archiviazione della Procura disecondo cui le condotte, seppur nel contesto di una situazione familiare difficile, sarebbero rimaste sul piano verbale. "Nell'opposizione abbiamo evidenziato che c'erano stati atteggiamenti ben più concreti", spiega l'avvocato Annalisa Tironi, che assiste la vittima.

Il giorno delle due donne erano appena rientrate a casa dopo aver parlato con i legali della 47enne. L'indagato ha continuato a raccontare che madre e figlia gli avevano detto che ...L'uomo denunciato tre volte approfondimento Lecce, ergastolo a De Marco perdi Eleonora e Daniele La figlia di lei, Renata, temeva il patrigno. Gabriela ultimamente viveva come ...I continui litigi, le incomprensioni, le denunce e poi la decisione finale: la separazione. Salvatore Montefusco non ci stava, si sentiva deriso e beffeggiato quindi ha impugnato il fucile e ha sparat ...Duplice omicidio, moglie e figlia uccise a a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena: l'uomo è stato denunciato tre volte ...