Casillo (PD): “Bene accordo tra Regione e atenei per realizzare nuove residenze per gli studenti” (Di martedì 14 giugno 2022) Università. . “L’accordo sottoscritto dalla Regione con gli atenei della Campania, va nella giusta direzione. Da una parte investiamo soldi per recuperare edifici pubblici abbandonati e dall’altra incrementiamo del 60% gli alloggi per studenti universitari. Una vera svolta anche per il Leggi su 2anews (Di martedì 14 giugno 2022) Università. . “L’sottoscritto dallacon glidella Campania, va nella giusta direzione. Da una parte investiamo soldi per recuperare edifici pubblici abbandonati e dall’altra incrementiamo del 60% gli alloggi peruniversitari. Una vera svolta anche per il

Pubblicità

casillo_alfonso : RT @azzurroneve: E alzi gli occhi al cielo. Quando non ne puoi più. Quando sei in un vicolo cieco. Quando non hai più alternative. E speri… -