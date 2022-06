Capo Polizia ucraina: “In calo tasso criminalità, ora ladri collaborano col nemico per pochi rubli” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Essere un poliziotto in tempo di guerra significa continuare a lavorare per contrastare il crimine, con uno sforzo maggiore, quello richiesto per controllare i crimini commessi dagli invasori e dalle nostre vecchie conoscenze disposte a vendersi per pochi rubli al nemico, collaborando con loro e depredando le case dei civili distrutte”. A parlare all’Adnkronos è Ihor Klymenko, Capo Polizia nazionale ucraina. “Non solo. Gli agenti che si trovano sulla linea del fronte cercano quotidianamente di aiutare gli abitanti locali nell’evacuazione, raggiungendoli sotto ai continui attacchi, portandoli al sicuro se feriti o spaventati. E a quanti per vari motivi non vogliono lasciare le proprie case, portano il necessario come cibo e acqua. Per queste e altre situazioni abbiamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Essere un poliziotto in tempo di guerra significa continuare a lavorare per contrastare il crimine, con uno sforzo maggiore, quello richiesto per controllare i crimini commessi dagli invasori e dalle nostre vecchie conoscenze disposte a vendersi peral, collaborando con loro e depredando le case dei civili distrutte”. A parlare all’Adnkronos è Ihor Klymenko,nazionale. “Non solo. Gli agenti che si trovano sulla linea del fronte cercano quotidianamente di aiutare gli abitanti locali nell’evacuazione, raggiungendoli sotto ai continui attacchi, portandoli al sicuro se feriti o spaventati. E a quanti per vari motivi non vogliono lasciare le proprie case, portano il necessario come cibo e acqua. Per queste e altre situazioni abbiamo ...

