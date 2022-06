Calcio: mercato Milan, vicino il riscatto di Messias dal Crotone, piace De Ketelaere (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. - (Adnkronos) - Il Milan porta avanti diverse operazioni sul mercato e lavora al riscatto di Junior Messias con il Crotone. Nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra le parti per provare a chiudere per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. È fatta, invece, per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma: il laterale italiano resterà in rossonero. Accordo raggiunto, secondo quanto riporta Sky Sport, per 2,7 milioni di euro, anziché i 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Continua a piacere, invece, il talento Charles De Ketelaere. Il classe 2001, di proprietà del Club Brugge, è uno dei nomi caldi per la trequarti rossonera. I rossoneri hanno avviato contatti con l'entourage del calciatore, ma ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022)o, 14 giu. - (Adnkronos) - Ilporta avanti diverse operazioni sule lavora aldi Juniorcon il. Nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra le parti per provare a chiudere per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. È fatta, invece, per ildi Alessandro Florenzi dalla Roma: il laterale italiano resterà in rossonero. Accordo raggiunto, secondo quanto riporta Sky Sport, per 2,7 milioni di euro, anziché i 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Continua are, invece, il talento Charles De. Il classe 2001, di proprietà del Club Brugge, è uno dei nomi caldi per la trequarti rossonera. I rossoneri hanno avviato contatti con l'entourage del calciatore, ma ...

