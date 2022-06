Bologna norvegese: occhi su Botheim e Strand Larsen (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo Thorsby. Il Bologna può parlare norvegese anche in attacco: oltre a Esposito, Lammers e Bonazzoli sono stati visionati più... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo Thorsby. Ilpuò parlareanche in attacco: oltre a Esposito, Lammers e Bonazzoli sono stati visionati più...

Pubblicità

serieApallone : Un Bologna... alla norvegese: tre idee di mercato: Il Bologna oggi presenterà il nuovo dir...... leggi di più sul… - sportli26181512 : Il Bologna piomba su Strand Larsen: Il norvegese sarebbe il profilo ideale per il ruolo di vice Arnautovic… - FCGroningen_TM : RT @BFCNews1909: ??| #Bologna caccia al vice #Arnautovic. Piacciono il norvegese #StrandLarsen 22enne del #Groningen e #Esposito ex #Inter e… - greetje_fcg : RT @BFCNews1909: ??| #Bologna caccia al vice #Arnautovic. Piacciono il norvegese #StrandLarsen 22enne del #Groningen e #Esposito ex #Inter e… - Ronald_fcg : RT @BFCNews1909: ??| #Bologna caccia al vice #Arnautovic. Piacciono il norvegese #StrandLarsen 22enne del #Groningen e #Esposito ex #Inter e… -