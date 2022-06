ASCOLTI TV 13 GIUGNO 2022: L’ISOLA (19%), REPORT (8,4%), PORTA A PORTA (7,1%), TORNANO LE PAPERE (14,6%), EID (16%) VS ROSAMUNDE (14,5%) (Di martedì 14 giugno 2022) “Papa Francesco” commenta Lory Del Santo ASCOLTI TV 13 GIUGNO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2423 32.92 PT – 6070 34.55 24 – 2827 38.41 PT – 6652 37.87 Rassegna Stampa – 359 14.40Tg1 Mattina – 646 15.35Tg1 – 885 19.16UnoMattina Estate – 685 15.60Camper – 1166 12.38Tg1 – 2769 22.89Tg1 Speciale – 690 8.03Don Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1262 15.99Reazione a Catena – 2222 22.48Reazione a Catena – 3426 26.41Tg1 – 3613 23.26Soliti Ignoti (R) – 3488 19.60PORTA a PORTA – 1125 7.06 445 5.00 106 6.01 810 8.55Via delle Storie + S’è Fatta Notte – 412 4.59 + 199 3.82 Fascia 7-9 – 891 21.32Tg5 – 1174 25.61Mattino 5 News – 859 19.53Mattino 5 News – 726 17.76Forum (R) – 1311 19.79Tg5 – 2614 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 giugno 2022) “Papa Francesco” commenta Lory Del SantoTV 13· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2423 32.92 PT – 6070 34.55 24 – 2827 38.41 PT – 6652 37.87 Rassegna Stampa – 359 14.40Tg1 Mattina – 646 15.35Tg1 – 885 19.16UnoMattina Estate – 685 15.60Camper – 1166 12.38Tg1 – 2769 22.89Tg1 Speciale – 690 8.03Don Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1262 15.99Reazione a Catena – 2222 22.48Reazione a Catena – 3426 26.41Tg1 – 3613 23.26Soliti Ignoti (R) – 3488 19.60– 1125 7.06 445 5.00 106 6.01 810 8.55Via delle Storie + S’è Fatta Notte – 412 4.59 + 199 3.82 Fascia 7-9 – 891 21.32Tg5 – 1174 25.61Mattino 5 News – 859 19.53Mattino 5 News – 726 17.76Forum (R) – 1311 19.79Tg5 – 2614 ...

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di…