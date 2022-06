Will Smith, notizia a sorpresa: ritornerà presto sulle scene. Dove lo vedremo (Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante quanto accaduto agli Oscar, Will Smith presto dovrebbe tornare sulle scene: ecco Dove vedremo l’attore americano Qualche mese fa il suo nome era sulla bocca di tutti, in particolare su quella degli appassionati di cinema e show business. Del resto, l’ex principe di Bel Air si era reso protagonista di un fatto davvero eclatante, lo schiaffo a Chris Rock. Will Smith (screenshot)Il gesto gli è costato abbastanza caro: la giuria degli Academy Awards lo ha “esiliato” per 10 anni, in cui non potrà essere più nominato ad alcun premio. Il suo indice di gradimento ha risentito molto dell’evento e c’era già chi aveva decretato la fine della sua carriera. Will Smith, al lavoro su un ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante quanto accaduto agli Oscar,dovrebbe tornare: eccol’attore americano Qualche mese fa il suo nome era sulla bocca di tutti, in particolare su quella degli appassionati di cinema e show business. Del resto, l’ex principe di Bel Air si era reso protagonista di un fatto davvero eclatante, lo schiaffo a Chris Rock.(screenshot)Il gesto gli è costato abbastanza caro: la giuria degli Academy Awards lo ha “esiliato” per 10 anni, in cui non potrà essere più nominato ad alcun premio. Il suo indice di gradimento ha risentito molto dell’evento e c’era già chi aveva decretato la fine della sua carriera., al lavoro su un ...

Pubblicità

sissio78 : @mike_fusco E #buffon era il nostro Will Smith - Alfredinik : Ma c'ha ragione #willsmith - Ringo14370399 : Chris Rock non vuole fare pace con Will Smith - maqualdietajb : RT @LaCappellaia4: Un giorno io ero sulla stessa strada di Will Smith a Londra. Forse avevamo una relazione #Jerù - LaCappellaia4 : Un giorno io ero sulla stessa strada di Will Smith a Londra. Forse avevamo una relazione #Jerù -