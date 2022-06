Tom Cruise è tornato single: è finita dopo due anni con la collega di Mission: Impossible,Hayley Atwell (Di lunedì 13 giugno 2022) Tom Cruise è proprio sfortunato in amore: l’attore ha rotto definitivamente con la collega di Mission: Impossible, Hayley Atwell dopo due anni insieme. Ora che è single, Tom può solo accontentarsi del successo mondiale di Top Gun: Maverick. Foto Ap Meglio amici che amanti. A questa conclusione sono giunti Tom Cruise e Hayley Atwell. Colleghi di set in quei film infiniti (nel senso che non sono ancora state completate le riprese) che sono Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8. E, per due anni e più o meno in segreto, anche compagni di vita. Perché è finita tra Tom ... Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) Tomè proprio sfortunato in amore: l’attore ha rotto definitivamente con ladidueinsieme. Ora che è, Tom può solo accontentarsi del successo mondiale di Top Gun: Maverick. Foto Ap Meglio amici che amanti. A questa conclusione sono giunti Tom. Colleghi di set in quei film infiniti (nel senso che non sono ancora state completate le riprese) che sono7 e8. E, per duee più o meno in segreto, anche compagni di vita. Perché ètra Tom ...

