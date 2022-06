Selfie superlativi con gli iPhone 14 | le ultime conferme da Kuo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Con gli14 sarà possibile ottenere deidavvero professionali con la fotocamera anteriore. Già da settimane erano venuti fuori alcune indiscrezioni sulla componente hardware. Ora il ben noto analista Kuo conferma la volontà di Apple di dotare lo smartphone di alcuni punti di forza innegabili proprio per l’unità in esame. La buona notizia è anche quella che tutti i modelli della prossima serie e non solo quelli Pro beneficeranno appunto della novità. Proprio la fotocamera per isugli14 avrà dalla sua parte un sistema di autofocus. Questo consentirà di avere un aumento della qualità degli scatti rispetto a quelli delle varianti antecedenti dei melafonini, non equipaggiate con nulla di simile. L’analista Kuo non ha dubbi su questa dotazione per i telefoni in arrivo (con quasi assoluta ...