"Sei un c...". Donnarumma e la lite col tifoso del Milan (Di lunedì 13 giugno 2022) Donnarumma è stato insultato da un tifoso del Milan al termine di Inghilterra-Italia. Il numero uno della nazionale ha risposto per le rime ma ha poi minimizzato l'accaduto

LuigiDelvillan1 : @Sucre_98 Fra sei milanista non piangere che sene andato e ricordati che avete un portiere che fa 2 in nazionale me… - FBeulcke : @StefanoPutinati Ma sei con Gigio Donnarumma? - GiuseppeZlatan2 : Quanto non l'ha digerito lo scudetto rossonero senza di lui???? Grandissimo il tifoso. @gigiodonna1 te lo confermo,… - Gmtf971 : @desimpedidos Da direita para a esquerda: Florenzi Donnarumma Acerbi N sei Bastoni Pellegrini N sei Tonali N sei Scamacca N sei - MMilanistaMedio : @AnfetaMilan Sei in malafede anfe, Donnarumma 8 a prescindere anche solo per riconoscenza per quella grandissima parata su trajkovski al 90 -