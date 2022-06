Scende dall'auto per aprire il garage. La vettura travolge il figlio di 2 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Una famiglia era di ritorno a casa dopo una domenica passata fuori quando ha vissuto una tragedia: il figlio di appena due anni è stato travolto e ucciso dalla macchina del padre Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Una famiglia era di ritorno a casa dopo una domenica passata fuori quando ha vissuto una tragedia: ildi appena dueè stato travolto e uccisoa macchina del padre

Pubblicità

fattoquotidiano : Sotto una pioggia e un vento che sanno d’autunno, l’avvocato scende dall’auto. Un bimbo sorprende la scorta e gli s… - Massimi07355017 : RT @fattoquotidiano: Sotto una pioggia e un vento che sanno d’autunno, l’avvocato scende dall’auto. Un bimbo sorprende la scorta e gli si s… - ThinkPositiveB : Io che cerco de scende dall'auto dopo quattro corse per Roma - DR3CL16 : RT @F1Carcarla: 'È assurdo che una squadra 7 volte campione del mondo non risolva questo problema del saltellamento, ok le prime 3-4 gare m… - RonzioPilato : RT @F1Carcarla: 'È assurdo che una squadra 7 volte campione del mondo non risolva questo problema del saltellamento, ok le prime 3-4 gare m… -