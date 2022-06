Roger Balduino e la confessione su Estefania | “Quello che è successo davvero in hotel”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Durante le prime settimane de L’Isola dei FamosiedBernal hanno creato una coppia fake per piacere di più al pubblico. L’esperimento è miseramente fallito e il modello brasiliano in diretta ha detto chiaramente chegli chiedeva addirittura i baci a favore di telecamera. Alla fine anche la bella argentina ha vuotato il sacco ed ha ammesso che all’inizio più che amore il loro era un gioco, una sorta di strategia poraccia. Ieri su Radio Radio nel programma di Giada De Miceli, Non Succederà Più, l’ex naufrago ha anche confessatoche ètra lui edin. “Con lei ci siamo conosciuti proprio poco prima de L’Isola. Diciamo nel viaggio o meglio in albergo ci siamo avvicinati molto. Mi sono preso ...

Dopo aver lasciato L'Isola dei Famosi per un infortunio al piede,rompe il silenzio. La sua partecipazione al reality ha appassionato i fan, soprattutto per la sua storia d'amore, vera o presunta che fosse, con Estefania Bernal. Difatti, sembra essere ...Le verità di. Il modello brasiliano 32enne ha dovuto lasciare L'Isola dei Famosi per un infortunio al piede. Finché è stato in gioco è stato uno dei concorrenti più seguiti e discussi. In ...La Bernal, confusa da queste rivelazioni e indispettita dal comportamento indeciso di Balduino, nel dubbio, lo ha scaricato. Scritto da Chiara Carnà il. Il flirt tra Roger Balduino e Estefania Bernal, ...Roger: “C’è stato qualcosa di intenso con Estefania in albergo”, la rivelazione prima dell’Isola Roger Balduino a Radio Radio racconta del suo rapporto con Estefania Bernal nato durante il viaggio ver ...