Perché non funziona D-flight il 13 giugno e tempi di ripristino del servizio (Di lunedì 13 giugno 2022) Perché non funziona D-flight oggi 13 giugno e come mai le prime anomalie al servizio si sono registrate, in effetti, già nel weekend appena concluso? Va chiarita la natura dei problemi oramai di scena da ore, anche sulla base dei dettagli provenienti dai canali ufficiali del sito, pure per cercare di capire se ci siano degli eventuali tempi indicati di ripristino di tutte le funzionalità. Cos’è D-flight Per chi non lo sapesse, D-flight è un portale creato da ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) per fornire informazioni utili e preziose per chi utilizza soprattutto droni, sia per scopi di puro intrattenimento, sia per motivi di pubblica utilità. Chi fa volare il proprio dispositivo si affida sempre a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)nonD-oggi 13e come mai le prime anomalie alsi sono registrate, in effetti, già nel weekend appena concluso? Va chiarita la natura dei problemi oramai di scena da ore, anche sulla base dei dettagli provenienti dai canali ufficiali del sito, pure per cercare di capire se ci siano degli eventualiindicati didi tutte lelità. Cos’è D-Per chi non lo sapesse, D-è un portale creato da ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) per fornire informazioni utili e preziose per chi utilizza soprattutto droni, sia per scopi di puro intrattenimento, sia per motivi di pubblica utilità. Chi fa volare il proprio dispositivo si affida sempre a ...

Pubblicità

elio_vito : Se il quorum non sarà raggiunto, non è perché si vota in un solo giorno ma perché non interessano i quesiti! Se ci… - Giorgiolaporta : Chissà perché chi è abituato a stare al #Governo senza mai vincere le elezioni è interessato a non farti votare ad… - GiovaQuez : La vicenda Bassetti è emblematica. Gli lanciano a distanza, mentre lui è di spalle, il contenuto di un cocktail. Al… - Akgonn : Sono a casa dal lavoro perché non sto bene e la mia capa mi ha già chiamato tre volte, voglio urlare - vaniacavi : RT @VittorioBanti: Dopo 2anni nei quali ci avete fatto patire di TUTTO (non era l'impedimento a mettere piede nel bar, ma la paura per la s… -