Mondiali:l'Australia stacca pass per il Qatar, Perù ko ai rigori (Di lunedì 13 giugno 2022) L'Australia si è qualificata per i Mondiali di Qatar 2022 del prossimo inverno. Nello spareggio ha superato dopo i calci di rigore il Perù, battuto 5 - 4 dopo che i tempi regolamentari ed i ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) L'si è qualificata per idi2022 del prossimo inverno. Nello spareggio ha superato dopo i calci di rigore il, battuto 5 - 4 dopo che i tempi regolamentari ed i ...

