Meloni “Fossi in Salvini e Berlusconi lascerei il governo”

ROMA (ITALPRESS) – Se chiedo a Berlusconi e Salvini di lasciare il governo? "Io non pongo le questioni così, ho detto quello che volevo dire e gli altri faranno le loro valutazioni, Fossi in loro lo farei". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando i risultati del voto. "La responsabilità, la chiarezza e la dedizione dimostrata da FdI è un elemento di cui andare fieri. FdI cresce ovunque, e il suo dato mostra che è traino della coalizione" ha aggiunto la leader di FdI. "Non nascondo la soddisfazione, credo che il primo turno ci abbia regalato diverse soddisfazioni" che poi ha concluso "Il centrodestra si afferma in queste amministrative, esce vincitore al primo turno". Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

