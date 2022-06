Il discorso di Draghi al Tempio italiano di Gerusalemme (Di lunedì 13 giugno 2022) Autorità tutte, Cari membri della comunità italiana, Sono molto felice di essere qui con voi al Tempio italiano di Gerusalemme. Da sessant’anni, questo Tempio rappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Costruito a Conegliano Veneto nel 18esimo secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a Gerusalemme. Oggi continua a essere – come voi – un pezzo d’Italia in Israele. Lo sviluppo della comunità italiana è direttamente legata ai terribili fatti del Ventennio, in particolare all’introduzione delle leggi razziali nel 1938. Le enormi colpe del nazifascismo e gli orrori della guerra non hanno diminuito l’importanza della diaspora ebraica in Italia – che ancora oggi è ricca di energia, spirito, tradizione. Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Autorità tutte, Cari membri della comunità italiana, Sono molto felice di essere qui con voi aldi. Da sessant’anni, questorappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Costruito a Conegliano Veneto nel 18esimo secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a. Oggi continua a essere – come voi – un pezzo d’Italia in Israele. Lo sviluppo della comunità italiana è direttamente legata ai terribili fatti del Ventennio, in particolare all’introduzione delle leggi razziali nel 1938. Le enormi colpe del nazifascismo e gli orrori della guerra non hanno diminuito l’importanza della diaspora ebraica in Italia – che ancora oggi è ricca di energia, spirito, tradizione. Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le ...

