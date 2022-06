Firenze, sparatoria in un palazzo: feriti due uomini (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel primo pomeriggio, due uomini italiani hanno sparato, l'uno contro l'altro, all'interno di uno palazzo in via Baracca a Firenze. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Careggi, uno è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al pm di turno. Secondo quanto emerso tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel primo pomeriggio, dueitaliani hanno sparato, l'uno contro l'altro, all'interno di unoin via Baracca a. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Careggi, uno è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al pm di turno. Secondo quanto emerso tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali.

