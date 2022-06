Filippo Servalli è il nuovo sindaco di Gandino

Pubblicità

Prima Bergamo

stata lotta all'ultimo voto a Gandino, dove per le elezioni comunali erano in lizza due liste: la civica "Insieme per Gandino Barzizza Cirano", guidata dall'attuale vicesindaco, e la lista "Idee Impegno Risultati" guidata da Pietro Nodari e sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.A contendersi la poltrona di sindaco saranno da un lato, 60 anni padre di tre figli e dirigente industriale, e dall'altro Pietro Nodari , 61 anni pensionato, padre di tre figli è ... Elezioni 2022: Filippo Servalli, per una manciata di voti, è il nuovo sindaco di Gandino La situazione nei diciassette Comuni in cui domenica 12 giugno si voterà per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale ...Da una parte ‘Insieme per Gandino, Barzizza, Cirano’ guidata da Filippo Servalli, vice sindaco uscente, dall’altra ‘Idee-Impegno-Risultati’ di Pietro Nodari. Al loro interno parecchi nomi già conosciu ...