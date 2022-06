F1 | Nicholas Latifi appiedato a Silverstone? Williams pensa a Oscar Piastri

(Di lunedì 13 giugno 2022) Siamo ai titoli di coda nella storia tra la F1 e? Probabilmente sì. Il pilota canadese rischia il sedile dellaper le deludenti prestazioni dell’annata. E’ quanto sostengono Ziggo Sport e RacingNews365: la scuderia di Grove, infatti, vorrebbe prendere provvedimenti con una certa celerità e si parla di sostituzione in vista del GP di Gran Bretagna, a, in programma nel weekend del 1°-3 luglio. Il nome del sostituto eventuale non è una novità ed è quello di, vincitore della F2 l’anno scorso e della F3 nel 2020. Tenuto conto del probabile rinnovo di contratto in Alpine di Fernando Alonso, il destino del pilota australiano (terzo pilota dell’Alpine) sembrerebbe quello di mettersi alla guida della monoposto ...

Un'ultima gara da vivere davanti al pubblico di casa prima di farsi da parte: Nicholas Latifi sembra essere ormai arrivato al capolinea della sua prima avventura in F1. Il pilota canadese ha esordito nel 2020 al volante della Williams ottenendo i primi punti un anno fa in ... Nonostante le buone aspettative all'inizio del week - end, Alexander Albon e Nicholas Latifi non sono riusciti a portare la scuderia inglese all'interno della zona punti, mostrando però degli aspetti ... Siamo ai titoli di coda nella storia tra la F1 e Nicholas Latifi Probabilmente sì. Il pilota canadese rischia il sedile della Williams per le deludenti prestazioni dell'annata. E' quanto sostengono Z ...